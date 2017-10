Beweis erbracht: MondscheinMarkt geht auch bei Regen …

Da nach dem heftigen Schauer das Wetter zwar kühl, aber trocken wurde, war der Plärrer gut besetzt bei bester Laune - ganz nach dem Motto: MondscheinMarkt ist auch bei nicht so gutem Wetter schön. Glühwein, Chili con Carne und Suppen waren gefragt. Und als Überraschung und Abschluß einer sehr friedlichen, schönen und gut besuchten MondscheinMarkt-Saison gab es noch ein wunderbares Feuerwerk - neben dem dann strahlenden Vollmond über dem Schwarzenbrucker Himmel. Impressionen und Rückblicke gibt’s unter mondscheinmarkt-schwarzenbruck.de. Am 30. April 2018 starten die Veranstalter dann in die neue Saison. „Bei garantiert besserem Wetter“ - haben die Veranstalter zumindest versprochen …