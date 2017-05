Die Jugendgruppe des Fischereiverein lädt zum Tag der Jugend ein

Am 27.05.2017 lädt die Jugendgruppe des Fischereiverein Schnaittachtal zum Tag der Jugend in Schnaittach ein.

Wo ?? in Schnaittach am Bürgerweiher.

Wann ?? von 11 bis 17 Uhr

Von 11-17 Uhr dürfen Kids auch mal ohne Angelschein Angeln.

Das Wetter soll auch passen.

Also einfach kommen und Spaß haben.