Dinge und Erinnerungen – Die Dauerausstellung im Jüdischen Museum Franken in Schnaittach

Sonderführung zum Internationalen Museumstag 2017



Mut zur Verantwortung zeigte man 1996, als man in Schnaittach das Jüdische Museum eröffnete und dadurch einem scheinbar längst vergessenen Stück fränkischer Kultur wieder ein Gesicht zurückgab. Viele Besucher aus aller Welt haben seitdem das Museum in Schnaittach besucht, um zu erfahren, wie fränkisches jüdisches Leben auf dem Land in seiner beinahe 500-jährigen Geschichte aussah.



Folgen Sie uns am Internationalen Museumstag auf einen Rundgang durch die Ausstellung! Begeben Sie sich auf Spurensuche jüdischen Lebens in Schnaittach und erkunden Sie mit uns die Geschichte des heutigen Museums mit Synagoge, Vorsänger- und Rabbinerhaus und Ritualbad.



Zudem ist von 11-17 Uhr der Eintritt ins Museum frei!