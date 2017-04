Eine kurze Geschichte über Ideen und Erfindungen

So auch heute wieder. Meine Tochter meinte, das liegt daran, weil heute mal wieder die Sonne schein. Das ist so etwas Aufregendes und Erfgreifendes, zumal diese Idee tatsächlich in der Tat eine Revolution in der Aquarellmalerei zu sein scheint. Da würde Michelangelo oder Meister Albrecht Dürer u.a., die ein Leben lang nach dieser Technik gesucht haben, sehr froh sein, wenn sie das schon kannten.Ich werde aber noch nicht in dieser Rubrik plautern, bestenfalls im Kreise meine Malschülerinnen und -schüler. Ob es auch jeder schon versteht ist fraglich. Aber Schritt für Schritt kommt schließlich jeder drauf.Einen schönen Sonntag und viel Spaß bei der Gewerbeschau in Röthenbach,Euer Gunter Kaufmann.Anbei ein paar Zeichnungen mit Portraits von einigen meiner Malschülern und Meisterschüler. Diese Zeichnungen sind Grundlage für neue Aquarelle, die ich im Unterricht und auf meinen nächten Ausstellungen vorführen werde. Demos.