Evangelische Kirchengemeinde Rückersdorf Termine August 2017

Pfarrer Volker KlemmSchloßgasse 17, 90607 Rückersdorf,Tel. 0911/ 579168, Fax 0911/ 5755994, gemeindebuero@evk-rueckersdorf.dewww.rueckersdorf-evangelisch .deBürozeiten Dienstag, 09-12 Uhr und Donnerstag, 09-12 UhrGottesdienste in St. Georg, Hauptstraße 308. Sonntag nach Trinitatis, 06.08.09.30 Uhr Pfr. Klemm Gottesdienst9. Sonntag nach Trinitatis, 13.08.09:30 Uhr Pfr. Klemm Gottesdienst10. Sonntag nach Trinitatis, 20.08.09:30 Uhr Pfr. Klemm Abendmahlsgottesdienst11. Sonntag nach Trinitatis, 27.08.09:30 Uhr Pfr. i.R. H. Klemm Gottesdienst12. Sonntag nach Trinitatis, 03.09.09:30 Uhr Pfr. i.R. Benicke GottesdienstGruppen und KreiseBastelkreisKontakt: Pauline Ulherr, Tel. 0911/ 57 78 9114-tägig mittwochs von 9 - 11 Uhr im Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKrabbelgruppeKontakt: Frau Nußbaum, Tel. 0157-52442573Donnerstag, 09:00 Uhrin der Kirchgasse 1Kirchenchor:Kontakt: Gemeindebüro, 0911/ 579168Mittwoch, 19:45 Uhr, pausiert in den Ferienim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKinderchor “Cantabini“Kontakt: Simone Richartz, Tel. 5755520Jeweils Samstag, 09:30 Uhr, pausiert in den Ferienim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aSeniorenausflugKontakt: Gertrud Schmidt und Alfred Vogt, Tel. 0911/ 57 88 26Donnerstag, 10.08., 13:00 UhrAusflugsfahrtSenioren-NachmittagKontakt: Linda Hackbarth, Tel. 0911/ 570 62 45Pausiert im AugustSonntag, 03.09., 15:00 Uhr Gemeinsames Singen mit KlavierbegleitungLandeskirchliche Gemeinschaft, Bergstraße 8Bretonische TänzeKontakt: Elfriede und Helmut Pabst, Tel. 0911/ 570 66 57Donnerstag, 19:30 Uhr, pausiert im Augustim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aKunst und KreativesKontakt: Georg Link, 0911/ 5705963, e-mail: georg.link@email.deSamstag, 15-17 Uhrim Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 aGebetskreis, Gemeinschaft lebenKontakt Susanne Gegler, Tel. 0911/ 212 98 15erster und dritter Donnerstag im Monat. jeweils um 20:00 Uhr, pausiert im Augustin der Bergstraße 2Bibeltreff am VormittagKontakt: Claudia Harries, Tel. 570 00 03Dienstag, 09:00 bis 10:30 Uhr, pausiert in den Fereinin der Kirchgasse 1Jugend- und Kindergruppen:Kontakt: Jugendreferent Simon BöhmTel.: 0911-54 06 43 24E-Mail: Simon.Boehm@rueckersdorf-evangelisch.deIm August finden keine Jugendgruppen statt.Veranstaltungen der Landeskirchlichen Gemeinschaft, Bergstraße 8Kontakt: Frau Linda Hackbarth, Tel. 570 62 45Donnerstag 09:30 Uhr Bibelbrunch ( 14- tägig, ungerade Kalenderwochen )Sonntag 19:00 Uhr Gemeinschaftsstunde