großer sortierter Baby- und Kinderbasar

am 25.03.2017 findet von 09:00-12:00 wieder unser alljährlicher großer, sortierter Frühjahrsbasar in der Fischbacher Grundschule, Fischbacher Hauptstr. 118 in 90475 Nürnberg statt.

In unserem reichhaltigen Angebot finden sie Baby- und Kinderbekleidung, Sportartikel, Spielsachen, Fahrzeuge, Auto- und Fahrradsitz u.v.m. Für die Stärkung zwischendurch bieten wir im Foyer der Schule ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet an