Mädelsflohmarkt Glücksgriff am 27. Januar 2018

Wir laden alle Frauen, die in entspannter Atmosphäre einen schönen Abend verbringen möchten, zu unserem Mädelsflohmarkt Glücksgriff (Selbstverkäufer-Basar), am Samstag, 27.01.2018, von 19.00 - 22.00 Uhr im kath. Pfarrheim in Nürnberg-Altenfurt (Von-Soden-Str. 28, 90475 Nbg.) ein!