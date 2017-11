MarktSpiegel Tipp: Club-Spiel gegen Sandhausen tippen und Tickets für den FCN gewinnen

NÜRNBERG - Immer noch Platz vier: Nach dem tragischen Unentschieden im letzten Heimspiel gegen Holstein Kiel hält den 1. FC Nürnberg nur noch eine bessere Tordifferenz auf dem vierten Rang. Doch trotzdem: Der dritte Tabellenplatz zur Relegation ist nur zwei Zähler entfernt. Noch alles drin beim Club!

Heimspiel gegen Sandhausen tippen und gegen Regensburg live dabei sein

Am kommenen Samstag geht es im nächsten Spiel der 2. Bundesliga auswärts gegen die derzeit zehntplatzierten Braunschweiger. Besonders spannend wird es dann freilich im letzten Heimspiel der Hinrunde gegen den SV Sandhausen. Dieser ist als derzeit Sechster nur zwei Punkte hinter dem Club und kann somit im Aufstiegskampf auch noch mitspielen. Für dieses Spiel am 02. Dezember darf nun wieder fleißig getippt werden. Wir verlosen diesmal Tickets für das erste Heimspiel der Rückrunde im nächsten Jahr gegen den Jahn aus Regensburg!Unser Tippspiel zum Heimspiel des 1. FC Nürnberg: Sagt uns, welches Ergebnis ihr gegen den SV Sandhausen erwartet und gewinnt Tickets für den 1. FC Nürnberg! So geht's: Zum Mitmachen einfach eine E-Mail schreiben an tippspiel@marktspiegel.de mit folgenden Angaben:- Tipp für das Ergebnis bei 1. FCN - SV Sandhausen am 02. Dezember- Name und Adresse des Tippers- Foto des TippersAusgewählte Tipps werden mit Namen und Foto im nächsten MarktSpiegel veröffentlicht. Unter allen, die richtig tippen, verlosen wir für das darauffolgende Heimspiel gegen Jahn Regensburg am 23. Januar 2018 vier mal je zwei Tickets. Einsendeschluss ist Montag, 27. November um 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.