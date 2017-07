Rückersdorfer Kirchen feierten ihre Feste

Im Ev. Gemeindezentrum am Steinbruchweg wurde das Gemeindefest mit einem Gottesdienst für alle in altersspezifischen Gruppen zum Thema "Sehen", gemeinsamen Essen, Ständen von Diakonie und Bastelfrauen, und Spiel- und Bastelangeboten Ende Juni gefeiert; vor der Kirche St. Martin feierte am 2. Juli die kath. Gemeinde. Geistlicher Rat Schwarzmann hielt den Gottesdienst, der musikalisch vom Gesangverein gestaltet wurde. Anschließend gab es noch Liedvorträge in der Kirche und auf dem Platz davor Hüpfburg, Stände und leckeres Essen und Trinken.