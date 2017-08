Spannung – Unterhaltung – Spaß

Gegen 14:00 Uhr trafen sich alle in der Scherau an unserer Fischerhütte. Unsere Jugendleiter Andreas Zink und Markus Hoffmann hatten den Posten bereits vorbereitet. An 14 Stationen rund um die Weiher konnten die Kinder und Jugendlichen ihr Wissen testen. Neben Fragen zu Fischen und Gewässern kamen auch Themen wie welche Früchte tragen welche Bäume vor. Natürlich gab es auch zwischendurch immer wieder etwas Interessantes an den Weihern zu sehen und entdecken. Danach konnten die Kinder in den Lupenbechern noch einige Tiere aus dem Weiher genauer betrachten. Andere übten sich im Werfen mit einer Angelrute und wer Interesse hatte dem wurde auch der Inhalt eines Angelkoffers erklärt.Es wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt, an der Hütte war der Grill bereits angeschürt.Nach dem Petrus nicht den Regen, sondern die Sonne schickte, konnte, wer wollte, auch noch ein Bad in den Weiher nehmen.Letztendlich war der Nachmittag gelungen und alle konnten neue Erfahrungen sammeln.Alle die an diesem Tag nicht teilgenommen haben oder auch nicht teilnehmen konnten, haben etwas ganz besonders verpasst.Rund um eine gelungene Veranstaltung, die gerne wiederholt werden kann.Ein Dank gehört allen Jugendleitern (FVD und JRK), die einen solchen Tag organisiert haben.Wir freuen uns schon, im November oder Dezember das Jugendrotkreuz zu besuchen.