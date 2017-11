Tickets für den FCN gewinnen: Heimspiel gegen Kiel tippen und gewinnen

NÜRNBERG - Jetzt heißt es aufpassen beim Club: Gestern gab es im heimischen Max-Morlock-Stadion gegen den FC Ingolstadt die zweite Niederlage in Folge. Der dritte Tabellenplatz ist damit erstmal wieder verloren, die direkten Aufstiegsplätze in weitere Ferne gerückt.

Heimspiel gegen Kiel tippen und gegen Sandhausen live dabei sein

Die Länderspielpause an diesem Wochenende kann der 1. FC Nürnberg nun hoffentlich nutzen, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Im nächsten Spiel der 2. Bundesliga geht es dann wiederum zu Hause gegen Holstein Kiel, den derzeit Zweitplatzierten. Mit einem Sieg gegen den direkten Aufstiegskonkurrenten könnte die Welt danach schon wieder ganz anders aussehen für den Club. Für dieses Spiel am 18. November darf nun wieder fleißig getippt werden. Wir verlosen diesmal Tickets für die Partie gegen den derzeit siebtplatzierten SV Sandhausen!Unser Tippspiel zum Heimspiel des 1. FC Nürnberg: Sagt uns, welches Ergebnis ihr gegen Holstein Kiel erwartet und gewinnt Tickets für den 1. FC Nürnberg! So geht's: Zum Mitmachen einfach eine E-Mail schreiben an tippspiel@marktspiegel.de mit folgenden Angaben:- Tipp für das Ergebnis bei 1. FCN - Holstein Kiel am 18. November- Name und Adresse des Tippers- Foto des TippersAusgewählte Tipps werden mit Namen und Foto im nächsten MarktSpiegel veröffentlicht. Unter allen, die richtig tippen, verlosen wir für das darauffolgende Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 02. Dezember vier mal je zwei Tickets. Einsendeschluss ist Montag, 13. November um 12:00 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.