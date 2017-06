Tolles Turnier für alle Pferdefreunde

Am 1. und 2. Juli veranstaltet der Pferdesportverein Freystadt e.V. zum zweiten Mal ein Working Equitation Turnier auf seiner Anlage: Bei der in Deutschland noch recht jungen Disziplin werden neben Rittigkeit und Präzision auch Geschwindigkeit, Taktik sowie Teamwork gefordert. Die insgesamt vier Teilprüfungen (Dressur, Dressurtrail, Speedtrail und Rinderarbeit) setzen bei Reitern und Pferden eine vielseitige Ausbildung voraus. Wie auch im letzten Jahr wird ein in der Worker-Szene bekanntes Starterfeld erwartet, das sich in den Klassen E bis S messen wird. Aber auch Neulinge in dieser Disziplin, wie etwa Reiter aus dem Western- oder klassischen Reitsport, sind willkommen.Weitere Informationen gibt es im Internet