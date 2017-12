Vernissage am 12. Januar im Rathaus Schwarzenbruck: Gabriele Wehr stellt aus

Die Austellungen im Rathaus der Gemeinde Schwarzenbruck sind wichtiger Bestandteil der Aktivitäten des KulturNetzwerkes Schwarzenbruck - und so gibt auch das Programm für 2018 wieder einen schönen Überblick über die Kunstschaffenden in Schwarzenbruck und Umgebung. Nach der Ausstellung KALENDER GANZ GROSS ist wieder eine Schwarzenbrucker Künstlerin zu sehen: Gabriele Wehr ist seit einigen Jahren aus München zurück gekommen und arbeitet hier als Kunsttherapeutin und eben auch als Malerin. In ihrem „atelier - Raum für persönliche Entwicklung“ entstehen farbenfrohe Bilder in vielen Variationen. Nicht umsonst ist der Titel der Ausstellung FARBE ist LEBEN ist FARBE. Dieser intensive Umgang mit Farben und deren Wirkungen ist auch Teil ihrer Arbeit: so findet am 27. Januar 2018 wieder ein Workshop in ihrem Atelier statt mit dem Titel „Gestalte deine Vision 2018“. Mehr darüber gibt es sicher auf der Vernissage, die am 12. Januar 2018 ab 19:00 Uhr im Ausstellungsraum des Rathauses stattfindet. Die Künstlerin, die Gemeinde als Hausherr und das KulturNetzwerk freuen sich sehr über regen Besuch und über rege Gespräche. Natürlich werden die Gäste wieder mit Snacks und Getränken bestens versorgt.