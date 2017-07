Vernissage in der Residenz Hilpotstein

Der Kunstverein Spectrum,

der die Bildende Kunst im Landkreis Roth fördert und vertritt, zeigt seine traditionelle Jahresausstellung auch 2017 wieder in der Residenz Hilpoltstein. Die ausstellenden Künstler präsentieren in ihrer gemeinschaftlichen Kunstschau eine breite Palette an Werken und Genres. Die Vernissage am 28. Juli um 19.00 Uhr ist ein wichtiges Stelldichein für Kunstschaffende und Kunstinteressierte in Hilpoltstein, im Landkreis und darüber hinaus.Öffnungszeiten:Datum: 28.07.17 - 17.09.17Zeit: Montag bis Donnerstag: 09:00 bis 17:00 UhrFreitag: 09:00 bis 15:00 UhrSamstag: 15:00 bis 19:00 UhrSonntag: 11:00 bis 17:00 UhrInfotelefon: 09174 978-505