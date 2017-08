Was tue ich während der Aufsicht in der Residenz Hilpoltstein?

Aufgepaßt und Zeit vertreiben während der Aufsicht.

Sie haben während Ihres Besuchs in derJahresausstellung 2017 in der Residenz Gelegenheit, mir bei der Arbeit über die Schultern zu schauen. Meine nächste Vorstellung gebe ich am Sonntag, 20. August 2017, von 11.00 bis 17.00 Uhr in der Residenz, im Obergeschoß.Hier sehen Sie vorab ein paar Fotos von Aquarellen, die von mir vollendet wurden, ein paar handgeschriebene Tischkarten und meinen wilden Arbeitsplatz. Wollen Sie wirklich wissen, wie ich meine wundervolle Handschrift anwende und wie ich meine bestaunenswerten Aquarellen erstelle? Dann kommen Sie mich bitte in der Residenz besuchen.Ich hatte Aufsicht am Samstag, 29.7. von 15 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 30.7. von 11 bis 17 Uhr. Die Besucherzahl hielt sich arg in Grenzen. Woran liegt das? Presse oder sich unterscheidende Öffnungszeiten in den einzelnen Veröffentlichungen? Webseiten, Flyer, Plakat, Hinweise auf den Eingang an der Hinterseite.Herzliche Grüße, Gunter Kaufmann