Weiherfest 2017 in der Scherau

Gutes Wetter sorgte für zahlreiche Besucher in der Scherau.

Am 24.06. und 25.06.2017 war es wieder soweit, der Fischereiverein Diepersdorf lud seine Gäste in die Scherau ein.Nach den tagelangen Vorbereitungen durch unsere treuen Vereinsmitglieder konnte das Weiherfest dann am Samstag um 14 Uhr offiziell starten. Die Wettervorhersagen versprachen ein warmes, sonniges Wetter für das Wochenende.Zwischen den Scherauer Weihern war wieder alles vorbereitet worden. Neben den weithin bekannten gegrillten und geräucherten Forellen warteten Grill- und Käsespezialitäten, ein selbstgeräucherter Wildschweinschinken, geräucherte Lachsforellenfilets, Bier und Wein sowie selbst gemachte Kuchen auf viele Besucher.Am Samstag kamen zahlreiche Besucher zu uns und nutzen das schöne Wetter zum Verweilen.Bis spät in die Abend- und Nachtstunden war das Fest gut besucht. Der Sonntag versprach laut Wetterbericht ebenso gutes und vor allem beständiges Wetter. Was auch die Verkaufsstände ab 10:30 Uhr zu spüren bekamen. Zeitweise bildete sich eine Schlange an den gegrillten Forellen, welches auch mit fünf Grills und unermüdlicher Arbeit nicht verhindert werden konnte.Der Andrang war von unseren Besuchern so groß, dass wir am Sonntagnachmittag noch Forellen und Getränke bei unseren Lieferanten nachbestellen mussten. Auch denen, der Brauerei Bub aus Leinburg, dem Gasthaus Löhner aus Diepersdorf und der Fischzucht Rau aus Simmelsdorf, gehört ein besonderer Dank für ihre Bereitschaft uns schnell und unkompliziert zu helfen.Wie bereits letztes Jahr war auch heuer wieder für die Kinder die Hüpfburg und das Bootfahren eine Attraktion.Am Sonntagabend und am Montag nach dem Weiherfest wurde alles aufgeräumt und abgebaut. Auch hier waren wieder einige Helfer gekommen, die zuvor schon ihre Arbeitsschichten gewissenhaft und zuverlässig wahrgenommen hatten.VIELEN DANK!Der Fischereiverein Diepersdorf bedankt sich bei allen Gästen für den zahlreichen Besuch!Dank auch an die Spender von Kuchen für unsere Kaffeetheke, die Mitglieder, die ihren Arbeitsdienst geleistet haben und teilweise in Doppelschichten die Ausfälle kompensiert haben!Vielen Dank auch an alle, welche für die Versorgung mit Speis und Trank gesorgt haben!