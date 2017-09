Zur Waldweihnacht des Fränkischen Albvereins am Hohenstein

Samstag. 09.12. Zur Waldweihnacht des Fränkischen Albvereins am Hohenstein

Tageswanderung Vorra - Enzendorf - Hohenstein - Griesmühle – Rupprechtstegen. TTplus10,

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 4,5 Stunden., ca. 17 km,

Treffpunkt: 9:05 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 9:19 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. der Wanderführer erwartet die Gruppe in der Mittelhalle.

Treffpunkt 9:55 Uhr Nbg. Hbf. Mittelhalle (Abfahrt. 10:08 Uhr R3) Taschenlampen mitnehmen.

Wanderführer: Jürgen Lange-Tropper Tel.: 0911/45009339 (Mo-Fr 07:00-16:00)

Anmeldung bis Donnerstag 07. Dezember.

Gäste sind willkommen