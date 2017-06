"Zwischenspiel" vor neuer Nutzung der Mühlgasse 6

Das Neue ist eben der Umbau des Anwesens durch Gerhard Faul zu drei separaten Wohnungen und einem Einfamilienhaus in der ehemaligen Scheune. Der Investor hat sich mit seinen Dokumentarfilmen und dem Engagement für den Doggerstollen auch in der Kunstszene einen Namen gemacht. So waren viele Gäste der Einladung gefolgt und konnten die Skulpturen von Werner Baur in den Pferdeboxen und Gemälde und eine Video-Animation in Scheune und Wohnhaus betrachten. Außerdem waren Irmingard Beirle aus Schnaittach mit Fotografie und Videoinstallation vertreten, Jutta Schwarz aus Lauf mit Acryl und Aquarell, Gisela Prummer aus Eckental mit Gemälden in Acryl und Kohle, Bonny Schuhmann aus Eckental mit Malerei, Zeichnungen, Aktionskunst, Anneliese Kraft aus Rednitzhembach mit Malerei, Objekten und Installationen, Uschi Heubeck aus Kammerstein mit Fotografie, Installationen und Malerei, Lisa Metz aus Nürnberg mit Bildern und Objekten, Cornelia Hammerer aus Nürnberg mit Malerei Acryl auf Leinwand und Hanne Völkel aus Laufamholz mit Gemälden und Zeichnungen.