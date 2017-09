500. Mitglied im VdK Ortsverband Schnaittach

Die Vorsitzende, Christina Täuber, betonte, daß die Verwaltung darauf besonders stolz sei, denn im Jahre 2011 wurde der Ortsverband von der derzeitigen Verwaltung mit ca. 350 Mitgliedern übernommen. Dies sei ein Zeichen, daß sich die emsige Arbeit aller Verwaltungsmitglieder gelohnt habe, so die Vorsitzende.Als 500. Mitglied begrüßte sie Frau Christine Karl, die im Mai dieses Jahres in den Sozialverband VdK eingetreten war. Die beiden Damen lernten sich beim Neubürgerempfang im Januar dieses Jahres kennen, als sie mit ihren Präsentationstischen gut nachbarschaftlich nebeneinander standen und dabei ins Gespräch kamen, denn Christine Karl ist auch die Vorsitzende der Freien Wähler in Schnaittach.Karl- Friedrich Jäger, 1. Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes Lauf-Hersbruck hieß Christine Karl als 500. Mitglied herzlich im VdK-Ortsverband Schnaittach herzlich willkommen und überreichte ihr eine Urkunde, ein Geschenk und einen bunten Rosenstrauß.Text und Fotos: Christina Täuber