90 Jahre: Theaterverein Edelweiß feiert in Schnaittach großes Jubiläum

Im Rahmen eines Festwochenendes feiert der Theaterverein Edelweiß Schnaittach 1927 e.V. sein 90-jähriges Bestehen und schaut auf seine bewegte Vergangenheit zurück. Am Samstag, 16.09., ab 19.00 Uhr findet im Badsaal Schnaittach ein öffentlicher Festabend mit Ansprachen, Ehrungen und Schauspieleinlagen statt. Einlass ist bereits um 18.00 Uhr. Am Sonntag, 17.09., um 19.00 Uhr begeht die Gemeinde einen ökumenischen Festgottesdienst in der katholischen Kirche St. Kunigund. Die Mitglieder treffen sich bereits um 18.45 Uhr vor der Kirche zum gemeinsamen Einzug.

Im Mittelpunkt der Festakte steht unter anderem die ereignisreiche Vereinstätigkeit, die das Gemeindeleben seit 90 Jahren bereichert und 1927 ihren Anfang nahm. Genauer gesagt am 21.10.1927, als elf Männer und vier Frauen aus dem damaligen Turn- und Sportverein Schnaittach eine Theatergruppe bildeten. Aber auch die Mitglieder ohne die ein Verein nicht bestehen kann stehen mit im Mittelpunkt. Was bei einem Theaterverein an so einem Abend natürlich auch nicht fehlen darf ist eine Einlage des Theaterensembles. Abgerundet wird der Abend mit Musik und Ansprachen. Der Theaterverein Edelweiß freut sich mit allen Gästen einen schönen Abend zu verbringen und seinen runden Geburtstag zu feiern.