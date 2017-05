Anja Schneider’s Debüt in Farbe ein voller Erfolg

Anja Schneider wohnt seit 1992 in Schwarzenbruck und ist seit 23 Jahren hier als selbstständige Physiotherapeutin tätig. Sie malt aus reiner Freude und liebt es, mit den verschiedensten Materialien zu experimentieren. Dazu gehören Acrylfarben, Ölfarben, Wachs, Spachtelmassen usw. Manche Materialen wie z.B. diverse Wachsfarben (Bienenwachs, Pigmente, Dammarharz) oder auch Schellack stellt die Künstlerin selbst her. Und so wurde diese sehr gut besuchte Vernissage ein toller Erfolg und eine sehr schöne Veranstaltung - das KulturNetzwerk, die Gemeinde Schwarzenbruck als Gastgeber und die Künstlerin haben sich sehr über den regen Besuch gefreut. Die Ausstellung ist bis zum 21. Juni zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Ausstellungsraum zu sehen.