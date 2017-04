BRK Bereitschaft Winkelhaid auf der Suche nach neuem Zuhause

Seit mehr als 30 Jahren leistet die Bereitschaft Winkelhaid des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Erste Hilfe für Jedermann. Gegenwärtig benötigt sie allerdings selbst Beistand - bei der Suche nach einem neuen Zuhause.

Die BRK Bereitschaft Winkelhaid besteht seit 15. Juni 1985, die Sanitätsgruppe Winkelhaid schon viele Jahre vorher. Lange Jahre war ihr "Zuhause" im Winkelhaider Juraweg. Erst im Jahr 2005 konnte ein ehemaliger Tanzsaal, ein heute denkmalgeschützter eingeschossiger Fachwerkbau in der Richthausener Straße, als neues Daheim bezogen werden. Nach vollendeten Umbau wurde dieses Haus von den Mitgliedern des BRK schnell mit Leben erfüllt.Dass sich die Bereitschaftsmitglieder dort wohl fühlten, war von Beginn an zu spüren. Das neuartige Ausbildungszentrum konnte vielseitig genutzt werden. Eine Vielzahl an Kursen, ob Sofortmaßnahmen am Unfallort, Erste-Hilfe-Kurse, Erste Hilfe am Kind und dergleichen wurden von eigenen Ausbilderinnen und Ausbildern abgehalten. Ebenso Aus- und Weiterbildungskurse für den Rettungs- und Einsatzführungsdienst wurden hier absolviert.So mancher Einsatz der Schnelleinsatzgruppe (SEG) oder auch der „Unterstützungsgruppe Rettungsdienst“ (UG-RD) wurde von hier aus gestartet. Weiterhin sind eine Fülle von Hausnotrufeinsätzen im gesamten Nürnberger Land betreut worden. Überdies etablierte sich damals eine Jugend-Rotkreuz-Gruppe und Jahre später gab es sogar Platz für einen Kleiderladen. Jahraus-jahrein wurde das Schüler- Ferienprogramm „Mit Spiel und Spaß“ ausgerichtet. Natürlich bot dieses Gebäude auch Platz für gesellige Zusammenkünfte.Seit 2005 wurde dieses Mietobjekt also ausgiebig genutzt. Doch völlig unerwartet muss sich die Bereitschaft seit Anfang 2017, verursacht durch die bevorstehende Versteigerung des Gebäudes, um eine neue Unterkunft bemühen. Ab Mai dieses Jahres wird es für die engagierten Helfer ernst, denn sie fragen sich: Wie soll es weitergehen? Denn bis zum heutigen Tage haben sie noch kein neues Zuhause in Aussicht.Gesucht wird wenigstens eine Lagerhalle, in der zwei Fahrzeuge, ein Anhänger und verschiedenste Materialen sowie die Gruppe selbst Platz finden könnte. Größere Gebäude dürften eine Frage der Finanzier- und Bezahlbarkeit werden. Deshalb bittet die BRK-Bereitschaft Winkelhaid um jedwede Unterstützung bei der Suche. Damit sie auch in Zukunft ihre Hilfe Jedermann und jederzeit vor Ort zukommen lassen kann.Kontaktaufnahme erbeten unter brk-winkelhaid@brk-nl.de oder an den BRK-Kreisverband in Lauf, Telefon 09123-94030.