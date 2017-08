„Ein Artikel für die Tafel“

Nachbarschaftshilfe und VdK-Ortsverband Schnaittach planen



am Samstag, 09. September 2017

in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr



in der Edeka-Filiale Schnaittach eine Spendenaktion unter dem Motto

" Heute einen Artikel mehr kaufen"

Bei Ihrem Einkauf an diesem Vormittag könnten Sie einen Artikel an haltbaren Lebensmitteln mehr kaufen, wie z. B. Nudeln, Reis, Zucker, H-Milch, Marmelade, oder Duschgel, Seife, Zahnpasta usw..

Diese Artikel werden der Tafel als Spenden zur Verfügung gestellt und dort an die Nutzer der Tafel abgegeben.

Frau Susanne Gscheidl, Mitarbeiterin bei der Tafel, wird bei dieser Aktion anwesend sein.