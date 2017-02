Einsatz der Schnaittacher Nachbarschaftshilfe im vergangenem Jahr 2016

Beim Helfertreffen der Nachbarschaftshilfe Anfang Februar 2017 präsentierte die Vorsitzende, Marianne Schmidt, den Kolleginnen und Kollegen eine Liste mit den Hilfseinsätzen für das Jahr 2016:Einsätze mit Pkw: 348 6.346km 616,45 Std. EinsatzdauerEinsätze ohne Pkw: 305 -- 664 Std. EinsatzdauerSprechzeiten im Rathaus: -- -- 36 Std. EinsatzdauerTelefondienst: -- -- 140,34 Std. EinsatzdauerStrickkreis: -- -- 246 Std. EinsatzdauerTrauercafé: -- -- 126 Std. EinsatzdauerSie erläuterte dem anwesenden Helferkreis, daß diese Statistik jährlich erstellt werden muß, um einen Nachweis gegenüber der von der Gemeinde für die ehrenamtlichen Helfer abgeschlossenen Versicherung zu erbringen. Von den gefahrenen Kilometern hängt die jeweilige Versicherungsprämie ab. Der Helferkreis umfaßt zur Zeit 22 Personen.Nach vorheriger rechtzeitiger Terminabsprache über das Telefon der Nachbarschaftshilfe mit hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürgern der Marktgemeinde und den ehrenamtlichen Helfern, teilt der Telefondienst die Termine zu. Die Einsätze mit Pkw sind meistens Fahrten zu Fachärzten in den umliegenden Städten und Gemeinden, wie Lauf, Röthenbach, Hersbruck, Nürnberg und Eckental.Einsätze ohne Pkw waren zum Großteil Hausaufgabenhilfe, Kinderbetreuung und Einkaufshilfe bei den örtlichen Supermärkten oder Apotheken sowie auch die Verkaufszeiten der Strickwaren in der EDEKA oder bei der Schnaittacher Tafel.Die Sprechzeiten im Rathaus umfassten jeweils monatlich zwei Termine mit je einer Stunde, die in der Presse rechtzeitig vorher bekanntgegeben wurden bzw werden.Die verbrachte Zeit im Strickkreis betrug im Jahre 2016 insgesamt 246 Stunden und man kann hier erwähnen, daß diese Stunden sich als sehr nutzbringend erwiesen haben, wurden dabei doch die verkauften Strickwaren hergestellt bzw. nach Absprache auch noch daheim gefertigt. Der Strickkreis ist zur Zeit der große Renner, der sehr gerne angenommen wird.Das Trauercafé wurde im Jahre 2016 auch gerne besucht und es wird sicher auch für die Zukunft so bleiben, daß trauernde Angehörige hier einen Ansprechpartner haben.Das Foto zeigt einen Teil des Helferkreises (vorne Marianne Schmidt), denn an den betreffenden Terminen können nie alle Helfer gleichzeitig anwesend sein, haben sie doch auch noch private Termine zu stemmen.Text und Foto: Christina Täuber