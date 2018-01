Gastronomieauflösung, Theaterfundus-Verkauf, uvm.





Wir müssenunsere Räumlichkeiten in Langwasser verlassen. Dabei können wir nicht alles mitnehmen.Deshalb laden wir euch ein – zum ultimativen Räumungsverkauf!Besucht uns am 3. und 4. Februar zwischen 11 und 17 Uhr zum letzten Mal in unserem alten Zuhause und schnappt euch euer ganz persönliches Andenken.Ob Kostüme, Requisiten, Deko- oder Küchenartikel – für jeden ist etwas dabei. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Kommt vorbei! Wir freuen uns!