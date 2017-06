Wie schon seit geraumer Zeit,

zeige ich auch hier wieder Übungsblätter aus meine Kalligrafie-Schule in Lauf. Der neue Kurs beginnt voraussichtlich am Mittwoch, 4. Oktober 2017. Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung.Herzliche Grüße, Gunter KaufmannDie an- und abschwellenden Linien der englischen Schreibschrift, die Anglaise, setzen ein regelrechtes Einüben voraus. Und das wollen wir in unserem neuen Kurs machen.