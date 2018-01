Jugendtreff JuBar im Februar 2018

Offener Jugendtreff „JuBar“ – Schwaiger Jugend, Norisstraße 19a, 90571 Schwaig, OT Behringersdorf

Der Youngsters Club, bisher am Dienstag von 16-18 Uhr für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren tauscht mit dem Mädchen-Treff, bisher am Mittwoch von 16-18 Uhr für Mädchen ab 6 Jahren!JuBar Mädchen ab 6 Jahren, Dienstag 16-18 Uhr am 6.2, 20.2 und 27.2, dann wieder am 6.3.2018.Youngsters Club für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, Mittwoch 16-18 Uhr am 7.2, 21.2 und 28.2, dann wieder am 7.3.2018.JuBar Freitag“ ab 16/ 18 Uhr (bis 20 Uhr ab 10 Jahren, bis 22 Uhr ab 12 Jahren, bei Interesse bis 23 Uhr ab 14 Jahren) am 2.2 ab 16 Uhr mit Poetry-Slam um 19 Uhr – ZuschauerInnen sind herzlich eingeladen! Am 9.2 ab 18 Uhr, am 23.2 ab 16 Uhr mit JuBar Team um 19 Uhr und am 2.3.2018 ab 16 UhrJuBar Team für ehrenamtliche JuBar Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter und alle die es werden wollen (ab 14 Jahren) wieder am 23.2.2018 um 19 Uhr. Kommt und arbeitet mit!Um Sachspenden wird gebeten:Gebraucht werden weiterhin Alltagskleidung zum Verkleiden und Wollreste. Freitags ab 18 Uhr bzw. nach Vereinbarung können Sachen im Jugendtreff vorbeigebracht werden.Sprechstunde für Kinder, Jugendliche und Eltern jederzeit gerne nach telefonischer Vereinbarung unter 0911/ 376 642 40 oder 0157/ 8254 5461, Jugendreferentin Uschi GammerlÄnderungen und Ergänzungen werden auf der Homepage www.schwaiger-jugend.de veröffentlicht.Der Jugendtreff JuBar ist ein offenes Angebot. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren, Einschränkungen je nach Veranstaltung/ Öffnungszeit. Auch ehrenamtliche JuBar-TeamerInnen öffnen den Jugendtreff! Sie haben die Jugendleiter-Card und sind über 18 Jahre alt. Es wird nur Verkehrssicherungspflicht aber keinerlei Aufsichtspflicht übernommen.Im und um den Jugendtreff wird gefilmt und fotografiert! Geeignete und unverfängliche Aufnahmen werden in Presse, Printmedien und Internet veröffentlicht. Mit Betreten des Jugendtreffs erklären sich die Besucher und deren Eltern (bei Minderjährigen) damit einverstanden.Infos und Kontakt unter www.schwaiger-jugend.de, 0911/ 37 66 42 40, 0157/ 82 54 54 61, info@schwaiger-jugend.de, Jugendreferentin Uschi Gammerl