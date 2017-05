KulturTour nach Landshut ins Fritz-König-Skulpturenmuseum am 28. Juni

Die nächste KulturTour ist eine SkulpturTour, denn es geht nach Landshut ins dortige Skulpturenmuseum Fritz König. Dieser aussergewöhnliche Künstler - leider im Februar dieses Jahres im Alter von 93 Jahren - schuf weltweit beachtete Werke. Im 1993 eröffneten Skulpturenmuseum im Hofberg in Landshut ging der Besitz von Prof. Fritz und Maria König als Stiftung ein. Viele viele große Werke gibt es weltweit von Fritz König zu sehen und mit vielen internationalen Preisen wurden seine Arbeiten gewürdigt. Sein bekanntestes Werk - die Kugelkaryatide vor dem World Trade Center in New York - wurde bei dem Anschlag am 11. September 2001 schwer beschädigt, steht aber seit 2012 wieder auf der Plaza des neuen New Yorker Wahrzeichens. Modelle von diesem Werk und viele Beispiele seines Schaffens sind in diesem Museum in Landshut zu sehen - Grund für die Organisatorin Francoise Werner vom KulturNetzwerk Schwarzenbruck, die nächste KulturTour nach Landshut am 28. Juni anzubieten.

Weitere Informationen gibt es wie immer bei Francoise Werner unter der Telefonnummer 09128 12381.