Mitglieder-Versammlung des KulturNetzwerkes Schwarzenbruck am 20. Februar 2017

Schwarzenbruck: Schwazachstuben |

Seit 7 Jahren gibt es jetzt das KulturNetzwerk Schwarzenbruck e.V. - und in all diesen Jahren hat sich vieles getan: der MondscheinMarkt in Schwarzenbruck ist zu einem Leuchtturm über die Gemeindegrenzen hinaus geworden, die vielen KulturTouren zu Ausstellungen, Museen und besonderen kulturellen Highlights werden gerne genutzt, viele Ausstellungen wurden organisiert, das Projekt VERGANGENE ZUKUNFT wird weiter entwickelt und auch auf sehr schöne und einmalige Konzerte kann das KulturNetzwerk zurückblicken. Aber der Blick geht natürlich nach vorne: zum einen werden all die Aktivitäten weiter ausgebaut - und zum anderen gibt es spannende Themen in Schwarzenbruck. So ist der Bahnhof und seine Zukunft ein großes Anliegen, auch das Projekt Schwarzenbruck 2030 steht auf der Agenda. Auf der diesjährigen Ordentlichen Mitgliederversammlung geht der Blick zurück ins vergangene Jahr und natürlich auch in die Zukunft. Neben all diesen Themen steht auch noch eine erneute Wahl des Vorstandes an, da die Wahl des letzten Jahres wegen eines Formfehlers vom Vereinsregister-Gericht in Nürnberg nicht anerkannt wurde … Alle Mitglieder und auch interessierte Gäste sind herzlich eingeladen zu dieser Versammlung am Montag, den 20. Februar um 19:00 Uhr im Nebenraum der Schwarzachstuben in Schwarzenbruck. Mehr über das KulturNetzwerk finden Sie auf der neuen Homepage unter www.kulturnetzwerk-schwarzenbruck.de.