Mutter-/Vatertagsfeier des VdK Ortsverbandes Schnaittach

Jedes Jahr im Mai, am Samstag vor dem Muttertag, findet in Schnaittach die Mutter-/Vatertagsfeier des VdK-Ortsverbandes statt, denn Vatertag und Muttertag, beide Feste im Mai, müssen natürlich entsprechend gefeiert werden.Sehr lange war man im VdK-Ortsvorstand im Zweifel, wo in diesem Jahr die Veranstaltung stattfinden würde, denn die Gaststätte des Badsaales war schon seit längerer Zeit nicht mehr bewirtschaftet. Man mußte vom Ortsverband her mit einer größeren Besucherzahl rechnen, also auch eine entsprechende Gaststätte dazu suchen. Es war vor einigen Wochen ein Glücksfall, daß die Gemeinde ab 01. Mai 2017 einen neuen Pächter für die Badgaststätte in Schnaittach gefunden hat, so daß auch bei der diesjährige Mutter-/Vatertagsfeier das Nebenzimmer der Badgaststätte buchstäblich bis zum letzten Platz besetzt war und man mußte sogar noch zusammenrutschen und weiteren Tisch und Stühle aufstellen.Als Ehrengäste konnte die Vorsitzende Christina Täuber den Katholischen Geistlichen, Herrn Pfarrer Eisend, begrüßen und von der politischen Gemeinde den 2. Bürgermeister, Herrn Karl-Heinz Lang.Und dieser Nachmittag wurde dank dem engagierten Musikanten Alois Pabst ein angenehmer, fröhlicher Nachmittag zum Mitsingen, Schunkeln und es wurde sogar getanzt. Nachdem auch die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen und weiteren Getränken und Brotzeiten hervorragend war, wurde am späten Samstagnachmittag mit großer Zufriedenheit der Heimweg angetreten. Dazu erhielt noch jede Besucherin und jeder Besucher eine Rose als Andenken an einen schönen Tag.Text und Fotos: Christina Täuber