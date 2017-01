Nachbarschaftshilfe und Sozialverband VdK Schnaittach berichten wieder:

Treffen im Mitterer-Haus mit Herrn Simon Müller vom APM (Ambulanter Pflegedienst Müller)Ein wichtiger Termin war auch in den letzten Tagen das Zusammentreffen mit Herrn Simon Müller vom Ambulanten Pflegedienst Müller - APM im Mitterer-Haus, der die Betreuung von pflegebedürftigen Personen in den altengecht restaurierten beiden Anwesen Mitterer-Haus und Wörler-Haus übernommen hat.Der Pflegedienst hat zur Zeit im gesamten Landkreis ca. 80 Pflegefälle zu betreuen und so kam die Spende der Nachbarschaftshilfe und des VdK von selbstgefertigten Stricksachen (Socken in allen Größen und Ausführungen, Schals usw.) über insgesamt ca. 200 € so kurz vor Weihnachten bestens an.Die Nachbarschaftshilfe bedankte sich auch für die großzügige Unterstützung, daß die Hausaufgabenbetreuung von Flüchtlingskindern im zurückliegenden Jahr im Aufenthaltsraum des Mitterer-Hauses stattfinden konnte.