O'zapt is! - Bieranstich mit Söder und Köhler

Unterstützt von der Kapelle "Die AlpenSchlawiner" sangen die Kärwaburschen "Wir wolln den Köhler sehn" und schließlich kamen Wolfgang Köhler, Vorsitzender des Bürger- und Geschichtsvereins Mögeldorf, und Finanzmininster Markus Söder zum Bierfass auf die Bühne. Nun stimmte man auf die Melodie "Der schönste Baum ist der Vogelbeerbaum" die Strophe "Der schönste Kuss ist der Söder Mar-kus(s)!" an. Söder fasste seine Rede in drei launigen Punkten zusammen: "Der schönste Ort ist Mögeldorf", "Die besten Kärwaburschen und die hübschesten Mädchen sind hier" und "Herzlichen Dank an Veranstalter und Festwirt und alle Beteiligten für ihr Ehrenamt". Mit drei Schlägen war schließlich "Ozapft" und es konnte angestossen werden auf die Mögeldorfer Kärwa 2017.