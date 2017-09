„Einmal um die Welt“



Getreu diesem Motto starten Sie mit uns auf eine glamouröse Weltreise für alle Sinne in das neue Jahr und begleiten Sie uns in ferne Länder.



„Einfach bleiben wo es uns gefällt“



Schnuppern Sie den Duft der weiten Welt gepaart mit internationalen Showeinlagen, Tanz, Gesang und weiteren Hochgenüssen.

Bereits mit unserem Begrüßungscocktail werden wir Ihr Reisefieber erwecken. Nach einem weiteren Highlight auf unserer Weltreise – der großen Show-Ball-Eröffnung – erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt auf unserem reichhaltigem Silvester Gala- und Mitternachts-Buffet.



„Wir tanzen Samba bis der Morgen erwacht“



Unser DJ begleitet den ganzen Abend mit einem großen Musikrepertoire und bringt Sie in Stimmung. Tanzen Sie mit uns bis in die frühen Morgenstunden glücklich und beschwingt in das neue Jahr.



„Und genießen die Nacht unterm Sternenzelt“



Sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für den Silvester – Show – Ball 2017 „Einmal um die Welt“



Pro Person 99,- Euro



Feiern und Übernachten: Kombiangebot Hotel und Ticket – weitere Informationen auf unserer Homepage