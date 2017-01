Weltgebetstag 2017 - die Philippinen

Rückersdorf (li) Zum Weltgebetstag am Freitag, 3. März 2017, 19.30 Uhr, laden wir herzlich alle Frauen in das Ev. Gemeindezentrum, Steinbruchweg 43 a, ein.



Weltweit werden sich Frauen, Männer und Kinder in über 170 Ländern und Regionen treffen und einen ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto "Was ist denn fair?" feiern. Verfasst wurde die Gottesdienstordnung von mehr als 20 christlichen Frauen unterschiedlichen Alters aus allen Regionen des Inselstates der Philippinen. Im Zentrum wird das biblische Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg stehen. In ihrer Beschäftigung mit dem Thema bringen die Philippininnen ihre Tradition des gemeinwirtschaftlichen Handelns - Dagyaw genannt - ein.



Natürlich werden wieder landestypische Speisen gereicht werden und gemeinsames Singen und Tanzen wird die Veranstaltung beleben.



Für die katholische Gemeinde St. Martin

Gabriele Busch

Für die evangelische Gemeinde St. Georg

Edith Link