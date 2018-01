Weltgebetstag 2018 aus Surinam

Rückersdorf (li) In diesem Jahr haben die Frauen aus Surinam die Liturgie für den weltweiten Gottesdienst am 2. März unter das Motto "Gottes Schöpfung ist sehr gut" gestellt. Natürlich werden dabei auch die Umweltprobleme des Landes, die durch die Industrie und Abholzung des Regenwaldes entstehen, zur Sprache kommen.



Die Frauen sind aber glücklich über ihre reiche Natur, die schon Maria Sibylla Merian zu wunderschönen Naturstudien veranlasst hat. Und auch auf die bunte Vielfalt ihrer Regenbogennation sind sie sehr stolz. Jede Frau trägt die Schönheit und die Verletzungen auch in sich - so die Aussage in der Betrachtung.



In vielen Gemeinden wird es eine Veranstaltung geben. In Rückersdorf findet sie um 19 Uhr im Katholischen Pfarrheim im Steinbruchweg 19 statt. Die fröhlichen Lieder werden gesungen werden und landestypische Speisen können probiert werden. Eintritt frei, Spenden für ein Jugend- und ein Klimaschutzprojekt in Surinam werden erbeten.



Die Bilder wurden bei der Auftakt-Veranstaltung im Amt für Gemeindedienst in Nürnberg gemacht.