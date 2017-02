AOK Kurs Yoga in Schnaittach

Mit einfachen Übungen führt Yoga zu mehr Achtsamkeit, Selbstvertrauen und Lebensfreude. Und dabei können Sie noch etwas für Ihre Figur, Fitness und Gesundheit tun. Yogaübende fühlen sich frisch und gelassen, mit sich und der Welt ein Stückchen zufriedener. Yoga üben bedeutet einfach nur: da sein, erleben, spüren. Ganz gleich, ob Sie alt oder jung, sportlich oder nicht so sportlich sind.

Der Kurs beginnt am Dienstag, 7. März 2017 um 19.15 Uhr und dauert 8 Wochen a 90 Minuten. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro, AOK-Versicherte nehmen kostenfrei teil.

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter Telefon: 09131 8102-236 oder per Mail: Lauf.team41@service.by.aok.de.