Woche der Sonne mit AGENDA21 in Schwarzenbruck

Am Sonntag, den 18. Juni ab 14.00 Uhr findet zum 11. Mal die „Woche der Sonne“ in Schwarzenbruck statt. Wir freuen uns, diesmal im katholischen Gemeindehaus zu Gast sein zu können.

Nach einem Vortrag von Willi Harhammer, Geschäftsführer der Firma iKratos aus Weißenohe, zum Thema: Photovoltaik, Speicher und Wärmepumpe, bleibt anschließend bei Kaffee und Kuchen noch ausreichend Gelegenheit sich vor Ort zu informieren.Gezeigt werden von Schwarzenbrucker Bürgerinnen und Bürgern neben Elektroautos (auch mit Probefahrt), Pedelecs und Pellets auch Ausstellungstücke der Firma iKratos.Erleben Sie, was auf dem Weg in eine lebenswerte Zukunft alles möglich und in unserer Heimatgemeinde bereits vorhanden ist.Kommen Sie mit auf die „Schwarzenbrucker Sonnenseite“!Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.