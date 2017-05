Gaudirallye für Hundefreunde

Am Hainberg

, Am Hainberg , 90522 Oberasbach DE

Bunte Hunde , Am Hainberg , 90522 Oberasbach DE

Oberasbach : Bunte Hunde |

OBERASBACH (pm/nf) - Am Samstag, 24. Juni 2017, lädt der Hundeverein Bunte Hunde e.V. alle Hundefreunde zur Gaudirallye ein. Veranstaltet wird die Gaudirallye auf dem Vereinsgelände am Hainberg (Oberasbach) von 14.00 und 16.30 Uhr.



Hundeführer und Hund müssen verschiedenste Aufgaben (12 Stationen) meistern. Doch es geht in erster Linie um Spaß, Freude und kurzweiligen Zeitvertreib bei der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Hund. Teilnehmen können alle haftpflichtversicherten Hunde mit gültigem Impfausweis. Die Startgebühr wurde zwecks der Gaudi auf die Schnapszahl 8,88 Euro festgelegt. Die Teilnehmer mit den besten Ergebnissen erhalten Preise. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen oder leckeren gegrillten Speisen, Salaten und Getränken gesorgt. Es gibt ein Zelt und Sitzplätze für Zuschauer und Teilnehmer.



Nähere Informationen zur Veranstaltung und zur Anfahrt unter:



www.buntehunde.org

oder telefonisch unter 09187/ 90 140 37.

Anmeldungen bis 18. Juni 2016 unter

pressearbeit@buntehunde.org