Bayrischer Landeskinderchortag in Bayreuth- Wir waren dabei

Anlässlich des 500-jährigen Jubiläums der Reformation sollte dort das Musical „Mönsch Martin“ in der Stadtkirche aufgeführt werden.Ab 10:30 Uhr trafen sich die Chöre, um noch einmal gemeinsam die Lieder zu proben.Da singen hungrig macht, konnten die Kinder in einer nahegelegenen Schulkantine ihre mitgebrachten Vespern essen oder am angebotenen Mittagessen teilnehmen.Höhepunkte des Nachmittags waren die Vorführung mittelalterlicher Instrumente, wie sie zu Zeiten Luthers gespielt wurden und das Offene Singen auf dem Marktplatz.Um 14:45 Uhr begann die Aufführung des Musicals durch den großen gemeinsamen Kinderchor. Die Spielszenen wurden vom Kinder- und Teenychor der Stadtkirche Bayreuth unter der Leitung von Sabine Peetz vorgetragen.Alle erhielten am Ende einen lauten, andauernden Applaus.Die Regionalbischöfin des Kirchenkreises Bayreuth Dr. Dorothea Greiner war begeistert von der Aufführung der Kinder, die die Stimmen Stereo hörte. Einmal von vorne und von den Kinderchören von hinten. Sie gab den Kindern noch ein paar Worte mit auf den Weg:Die Kinder sollen das Wissens, dass sie über Martin Luther und die Reformation erhalten haben mitnehmen in den Alltag und wie Martin keine Angst haben, nicht Mal vor der nächsten Schulaufgabe. Mit Gottes Hilfe kann das Leben gelingen.Sie dankte allen die gekommen waren und spendete den Reisesegen.So gestärkt verließen die Kinder die Stadtkirche. Einige Eltern nahmen dort ihre Kinder in Empfang.Für die „Zug“-Kinder, die nicht von Ihren Eltern abgeholt werden konnten, gab es noch ein Eis bevor die Heimreise angetreten wurde.Wir bedanken uns herzlich bei Frau Haberecht, dass Sie sich mit unseren Kindern auf den Weg gemacht hat. Die Kinder hatten einen anstrengenden, aber auch sehr schönen Tag. Dafür vielen Dank.Einen weiterer Dank geht an die zwei „Zug“-Mütter, die kurzfristig eingesprungen sind und die Kinder den ganzen Tag begleitet haben.Wer nun Lust hat auch mit zu singen ist eingeladenzu den Proben zu kommen.- Choronauten (Alle Schulkinder): 16:00 UhrBesonders Jungen sind herzlich willkommen und werden dringend gesucht.Oder donnerstags- Chor 1 (ab 5 Jahren): 16:15 Uhr- Chor2 (ab 3. Klasse): 17:15 Uhr