Der Sängerkreis Bamberg führt von Freitag, den 09.März, 18:00 Uhr bis Sonntag, den 11.März 2018, 13:00 Uhr ein Chorseminar für Männerstimmen im Diözesanhaus Vierzehnheiligen durch, wozu alle Männer und Burschen, die gerne singen, zur Teilnahme eingeladen sind.

Am Beispiel einiger geistlicher und weltlicher Chorsätze, die auch in Originalsprache gesungen werden, wird an diesem Wochenende, ohne Zeitdruck und unter fachkundiger Leitung der Musiklehrer und Chorleiter Volker Hagemann und Wolfram Brüggemann, vor allem das pädagogische Singen im Vordergrund stehen und somit eine gute Lehrveranstaltung für die Männerstimmen sein. Volker Hagemann sagt dazu: „Männer aufgepasst! Ich darf Anfang März ein Männerchorseminar in Vierzehnheiligen leiten und freue mich über viele begeisterte Sänger, die dort ein ausgelassenes, musikalisches Wochenende genießen wollen. Es gibt wunderbare Männerchorliteratur von Josef Gabriel Rheinberger, Rheinbergers letzte vollendete Messvertonung die F-Dur Messe als Hauptwerk zu erleben!“ Für Stimmbildung in kleinen Gruppen wurde die Gesangspädagogin Astrid Schön engagiert. Die einstudierten Chorsätze werden am Sonntag, den 11.März 2018 im 10:30 Uhr Gottesdienst in der Basilika Vierzehnheiligen aufgeführt.

Anmeldeschluss ist der 24.02.2018.

Anmeldungen und nähere Informationen unter: www.saengerkreis-bamberg.de und bei stv. Bundes-Chorleiter Wolfram Brüggemann, Telefon (09533) 981041 oder 0174-1682904, E-Mail: brueggemann@saengerkreis-bamberg.de