Christkindlesmarkt Bayreuth: Weihnachtliche Wagnerstadt lädt bis 23. Dezember ein

Bayreuth (pm/vs) - Bayreuth, die Stadt der Markgräfin Wilhelmine, Jean Pauls und Richard Wagners, präsentiert sich zur Weihnachtszeit besonders festlich.

Im Herzen der Stadt, auf dem Stadtparkett am Marktplatz, wartet der Bayreuther Christkindlesmarkt auf einen Besuch. Kein Ort ist besser zur Einstimmung auf das bevorstehende Fest geeignet, denn eine sieben Kilometer lange Lichterkette, die längste in ganz Franken, taucht das Marktgeschehen und die gesamte Altstadt in weihnachtliches Licht. Vor der prächtigen, zu abendlichen Stunden hell erleuchteten Kulisse des historischen Bayreuths bieten dann zahlreiche Buden und Stände auf dem Marktplatz Kulinarisches und Weihnachtliches, vom Christbaumschmuck über Kunsthandwerk bis hin zu Krippenfiguren oder selbst gezogene Kerzen reicht das Angebot.Gerade für Kinder ist der Besuch des Christkindlesmarktes ein unvergessliches Erlebnis, denn der Duft von Lebkuchen, gebrannten Mandeln und anderen Köstlichkeiten ist allzu verführerisch. Doch auch Erwachsene dürfen sich auf weihnachtliche Leckereien freuen. Und wen des bei winterlichen Temperaturen doch etwas frösteln sollte, der kann sich im Winterdorf vor dem Alten Schloss am Kaminfeuer leckere Schmankerl & beliebte, kultige Glühweinvariationen schmecken lassen.Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre im liebevoll eingerichteten Winterdorf – täglich bis 23 Uhr mit attraktivem Veranstaltungs-Programm! In der Schlosskirche der Markgräfin Wilhelmine erklingen an den Adventssamstagen, Beginn jeweils um 12 Uhr, stimmungsvolle Orgelkonzerte zum Christkindlesmarkt. Der Adventsbasar des Fairen Handels im Harmoniehof am Schlossturm hat vom ersten bis zum letzten Adventswochenende täglich geöffnet. Mit dem Erlös werden Projektpartnerschaften in Indien, Sudan, Anzeige Malawi, Kenia, Elfenbeinküste und Brasilien unterstützt.Auch der Einzelhandel beteiligt sich: Beim Midnight- Shopping am 9. Dezember können Sie Weihnachtseinkäufe in der gesamten Innenstadt bis 24 Uhr und im Rotmaincenter bis 23.30 Uhr erledigen und zum Abschluss ein Feuerwerk genießen. An zahlreichen Abenden ruft der Bayreuther Nachtwächter zu Führungen durch die Innenstadt oder den barocken Stadtteil St. Georgen. Die Führungen durch die Innenstadt finden am 2., 9., 16. und 23. Dezember statt. In St. Georgen ruft der Nachtwächter am 1., 08., 15. und 22. Dezember. Weitere Infos, Telefon 09143/83190 oder 09171/9816760 sowie im Internet: www.weihnachtliches-bayreuth.de