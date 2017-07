Fahrzeugtuning: VW- und Audi-Treffen in Aufseß

REGION (nf) - Eine Woche nach dem Oldtimer-Treffen in Aufseß, laufen am kommenden Sonntag (23. Juli 2017) die Tuningfans auf Hochtouren. Ab 9 Uhr findet an gleicher Stelle das große VW- und Audi-Treffen statt.



Dieses Wochenende stehen die getunten Kraftpakete im Vordergrund. Vom stylistischem Optik-Tuning, bassgeladenen Soundsystemen, verchromten Motoren, ,,sehr tiefen" Autos, technischen Inovationen, Multimedia, Breitreifen, Leichtmetallfelgen über Interieur bis hin zu wahren PS-Monstern reicht die Palette, die die Herzen der PS-Begeisterten höher schlagen lassen. Am Nachmittag werden getunte Autos bis ins Detail vorgestellt, gegen Abend die Pokale nach Kategorien für die schönsten Fahrzeuge verliehen.



Weitere Infos:

Tel.: 0162/1001051 und



www.V500.de