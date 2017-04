Flohmarkt - Mädelsmarkt in der Jahnhalle Hirschaid am 28.05.2017

Dein Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und Schuhe hast du viel zu viele? Das Schmuckregal hängt schon durch und deine Kosmetika stapeln sich bis zur Decke? Von all diesem Mädelskram hast du viel zu viel? Dann mach doch endlich Platz zu Hause und komm nach Hirschaid zu unserem MÄDELSMARKT!Am Sonntag, den 28.05.2017 von 13.00 bis 17.00 Uhr hast du die Gelegenheit, deine Schätze an die Frau zu bringen. Verkauft wird alles, was die Frauenwelt begehrt: fetzige Kleidung, Vintage-, Retro-, Marken- und Designerstücke, Schuhe, Brillen, Handtaschen, Accessoires, Schmuck, Selbstgemachtes, und und und…. und dies alles in entspannter Atmosphäre. Eintritt: 1,00€Ihr möchtet selbst Verkaufen? ANMELDUNG: per Email an Maedelsmarkt@gmx.deMehr Infos hier: https://www.facebook.com/events/1313334052083829/