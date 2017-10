Fränk. Kabarett-Duo Babet & Auguste

Ebrach: Schützenverein Ebrach e. V. - Großgressingen

In einem amüsanten Streifzug - rückwärts durchs Leben - philosophieren und plaudern die beiden in die Jahre gekommenen Damen im deftigen fränkischem Dialekt "über Gott und die Welt."

Es wäre doch toll, wenn man täglich wieder jünger werden könnte! So betrachten Babet & Auguste das Dasein, welches mit der "Totgeburt" beginnt, und ziehen rückwärts, "anerschtrum" halt, durchs Leben. Schließlich ist Frau erfahren und hat in allen Abschnitten, vom Rentenalter, übers Arbeits- und Eheleben, bis hin zur Jugend, bzw. Kindheit den vollen Durchblick! Mit ihrer Leutseligkeit und ihrer Nähe zum Publikum ziehen die beiden Künstlerinnen ihre Zuschauer schnell in ihren Bann.

Ein unterhaltsamer Abend, ganz ohne Politik, an dem die Lachtränen sicherlich garantiert sind!

Der Abend beginnt um 18.00 Uhr mit einem leckeren Essen - anschl. Kabarett.



Vorverkauf: Reinhard Rösslein - Tel. 09553.428, Georg Gärtner - Tel. 09553.1324

sowie Raiffeisenbank in Ebrach

Fränk. Kabarett gepaart mit Fränk. Gaumenschmaus NUR 24,50 Euro