Traditioneller Rosenmontagsball 2017

Am 27.2. ist es wieder soweit, dann steigt erneut der traditionelle Rosenmontagsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle. Seit vielen Jahren schon ist diese Veranstaltung Anziehungspunkt für Junge und Junggebliebene aus dem gesamten Raum Bamberg und weit darüber hinaus.

Für die richtige Stimmung sorgt auch dieses Mal wieder die von Funk und Fernsehen bekannte Band "Frankenräuber". Ihr Motto ist "Party pur"!! Mit diesem unmissverständlichen Appell ruft die Band alle auf, mit ihnen die Faschingssaison 2017 ausklingen zu lassen. Die "Frankenräuber" sind mittlerweile in ganz Deutschland bekannt. Vor allem in Unterfranken sorgen sie mit ihrer Partymusik immer für volle Säle. Auch die Besucher des letztjährigen Rosenmontagsball in Strullendorf waren von den Musikern begeistert. Für alle gilt somit "nix wie hingeh`n". Dem Alltag ein paar Stunden entfliehen, abschalten und Gas geben.

Zudem heizt in der Bar wieder ein "altbekannter" DJ die Stimmung an. Die drei ausgefallensten Masken werden prämiert. Eine Tanzeinlage der Garde vom TanzRhythmus Hirschaid rundet den Traditionsball ab.

Karten gibt es bereits jetzt:

beim BVD in Bamberg, Lange Straße 39/41, Tel. 0951-980 8220

bei der Metzgerei Möhrlein in Strullendorf, Lindenallee 3 u.5, Tel. 09543-257

beim Hausmeister der HM-Halle, Handy 0170-7881122

beim Bücherladen Monolog in Hirschaid, Nürnberger Str. 46, Tel. 09543-4421266

beim Quelle-Markt in Frensdorf, Marktplatz 10, Tel. 09502- 921616