Traditioneller Rosenmontagsball des FC Strullendorf

Am Rosenmontag, den 12.2.2018 ist es wieder so weit. Da geht der Faschingsball des 1. FC Strullendorf in der Hauptsmoorhalle über die Bühne. Der Ball ist weit über die Grenzen Bambergs hinaus bekannt. Auch dieses Mal sorgen "Die Frankenräuber" aus Unterfranken für die richtige Stimmung und Unterhaltung. Die Partyband ist durch Funk und Fernsehen bekannt.

In der Bar legt der beliebte DJ Sheriff auf. Darüber hinaus werden die drei orginellsten Masken prämiert.

Karten gibt es ab sofort beim BVD in Bamberg, bei der Metzgerei Möhrlein in Strullendorf, ebenso beim Hausmeister der HM-Halle in Strullendorf, weiterhin bei der Buchhandlung Monolog in Hirschaid und bei der Firma Schneiderbanger, ehemals Quelle-Shop in Frensdorf.

Also nichts wie hingehen, zum traditionellen Rosenmontagsball bei zivilen Preisen, sowohl was den Eintritt wie auch die Getränke betrifft.