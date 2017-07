Volksfeststimmung: Echte Oldtimerfans pilgern auch heuer wieder nach Aufseß

REGION - Oldtimerfans aufgepasst! Am Sonntag, 16. Juli 2017, findet in Aufseß, (Städtedreieck Bamberg, Bayreuth und Forchheim) wieder das große Oldtimertreffen (ab 9 Uhr) statt: Aufseß im Ausnahmezustand!



Am Nachmittag werden die Autos bis ins Detail vorgestellt, dabei kann man es sich auf den Bierbänken gemütlich machen und bei einem kühlen Getränk zuhören. Tipp für Besucher: möglichst gleich zu Beginn der Veranstaltung kommen, denn es ist keine Seltenheit, daß der Platz nach kurzer Zeit aus allen Nähten platzt – es werden rund 500 historische Fahrzeuge erwartet! Wer das ein oder andere Teil für seinen Oldtimer sucht, wird auf dem Teilemarkt fündig. Übrigens ein Geheimtipp für Porsche 356er-Fans, denn es gibt nur wenige Tage, an denen die Schätzchen aus ihren behüteten Garagen kommen.



Mittlerweile ist das Oldtimertreffen in Aufseß eines der größten Treffen Oberfrankens und wird wie ein Volksfest gefeiert. Um die Verpflegung müssen sich die Gäste an beiden Tagen am wenigsten Sorgen machen. Denn es gibt Bratwürste, Steaks, Pizza, Brezen, belegte Laugenstangen, Kaffee und Kuchen und leckeres Eis.



Horst Krämer stemmt das Treffen heuer schon zum 13. Mal. Die Idee für ein Oldtimertreffen entstand aus seinem Hobby, alte Fahrzeuge zu sammeln. Seine Leidenschaft zu diesen Fahrzeugen ist so groß, dass er stets auf der Suche nach alten VW, Porsche und Mercedes, Bussen, Fridoline, Käfer, Porsche 356, 914, Scirocco, Motorräder, Traktoren usw. bis Baujahr 1979 ist. Dabei spielt der Zustand der Oldtimer für ihn keine Rolle. Um das Treffen noch attraktiver zu gestalten, hält er aber genauso nach alten Tankstellen, alten Kinderwägen, Kinderfahrzeugen oder ähnlichem Ausschau, die ebenfalls ausgestellt werden.



Einen Sonntag später (23. Juli 2017) findet auf dem selben Platz das VW & Audi Treffen statt.

Kontakt zu Horst Krämer:

Tel.: 0162/1001051 od.

www.V500.de