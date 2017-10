Zu einer Chornacht mit dem Titel: Gospel and more ... lädt der Sängerkreis Bamberg in die Pfarrkirche St. Martin nach Bamberg ein.Teilnehmende Chöre:19:30 Uhr Gesangverein Hirschaid, Leitung Madlen Hiller, https://www.gesangverein-hirschaid.de/ 20:00 Uhr Coloured Voices Hallstadt, Leitung Wolfram Brüggemann, http://www.liederhort-hallstadt.de/ 20:30 Uhr Good News Bad Staffelstein, Leitung Wolfram Brüggemann, http://www.gospelchor-goodnews.com/ 21:00 Uhr vocalensemble 440Hz, Leitung Madlen Hiller, https://vocalensemble440hz.wordpress.com/ 21:30 Uhr body n soul - All Saints , Leitung Dr. Gunther Werthmann, http://www.bodynsoul-allsaints.de/ Eintritt frei, Spenden für den Förderverein St. Martin erbeten