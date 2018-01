Stollenherzen für den guten Zweck: Bäckerei Fuchs spendet für soziale Einrichtungen

BAMBERG - Zur Weihnachtszeit hat die Familienbäckerei Fuchs aus Bamberg eine Aktion ins Leben gerufen, um hiesige soziale und caritative Einrichtungen durch Spenden zu unterstützen. Daher wurden in der Adventszeit die feinen Fuchs-Stollenherzen der Traditionsbäckerei zu diesem Zweck extra beworben und verkauft.

Am 3. Advent war es dann so weit: die Vertreter von 3 regionalen Einrichtungen trafen sich zum traditionellen Fuchs-Adventssingen gemeinsam mit einer Vielzahl von Zuschauern und sangeserprobter Gäste am Backhäusla.Stolz konnten Hyazintha Fuchs (Inhaberin der Bäckerei Fuchs) und Nico Rath (Geschäftsführer Verkauf, Bäckerei Fuchs) der „Lebenshilfe Bamberg e.V.“ vertreten durch, dem Treffpunkt, vertreten durchund dem, vertreten durchjeweils einen Scheck in Höhe von 1000,- € überreichen.Einen besonderen Dank widmete die Unternehmerin nicht nur den Verantwortlichen der Einrichtungen sondern auch den Kunden, die durch ihren Kauf der Weihnachtsspezialität zu dem Gelingen der Aktion beigetragen haben. Bei weihnachtlichem Glühweinduft und knisterndem Lagerfeuer wurde es durch die musikalische Untermalung durch diedann auch allen Passanten noch warm um´s Herz. So Mancher verweilte dann doch noch am festlich geschmückten Fuchs-Backhäusla und brachte sich so in Weihnachtsstimmung.