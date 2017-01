Was ist denn fair? - Vorbereitung WGT in Bamberg

In Vorträgen über Land und Geschichte, Bibelarbeiten, Liturgiekursen, Tanzübungen zu One Billion Rising am 14.2.2017, 14.17 Uhr, am Maxplatz in Bamberg, Verkauf von Artikeln des Vereins Mabuhay und einem gemeinsamen Gottesdienst wurden die Frauen auf die Veranstaltungen in der eigenen Gemeinde am 3. März 2017 vorbereitet. Weltweit feiern Frauen und Männer dann ökumenisch den Weltgebetstag.